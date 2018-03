La Virtus Entella festeggia il suo primo nazionale

Nella gara giocata ieri all'Elbasan Arena fra i padroni di casa dell'Albania e la Norvegia si è scritta una piccola pagina si storia per la Virtus Entella. Naser Aliji, terzino mancino classe '93 arrivato a gennaio in Liguria, è infatti il primo calciatore biancoceleste a vestire la maglia di una nazionale maggiore in una gara, seppur amichevole. Aliji è sceso in campo per 90 minuti nella nazionale guidata da Cristian Panucci in una difesa composta per tre quarti da giocatori che militano in Italia come il napoletano Hysaj, il crotonese Ajeti e il laziale Strakhosa. Un evento storico celebrato sul sito e sui propri canali social dalla società di Chiavari: