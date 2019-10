La Virtus Verona vola. Poker di vittorie e un Odogwu inarrestabile

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Quattro vittorie di fila, diciannove punti in 11 partite e sesto posto in classifica. La Virtus Verona è una delle squadre che hanno maggiormente sorpreso in questo avvio di Serie C. Dopo la retrocessione in Serie D dello scorso anno, con successiva riammissione estiva, la squadra veneta è ripartita senza tradire il proprio credo puntando quindi su tanti giovani (Giacomel e Chiesa in porta, Curto, Pinton in difesa, Danieli Marcanella e Di Paola in mezzo e Bridi in avanti) e su giocatori d’esperienza e vogliosi di rilancio da Lupoli a Cazzola e Sammarco fino a Santacroce.

In più ha trovato in Raphael Odogwu e Andrea Magrassi una coppia gol letale, che si integra alla perfezione con il primo che a 28 anni sta trovando continuità di prestazioni anche in Serie C dopo aver segnato a ripetizione in Serie D con le maglie di Alto Vicentino e Arzignano nell’ultimo triennio. Sei reti, come il compagno di reparto, a cui si aggiungono quattro assist, il tutto in 11 presenze. Numeri che hanno acceso le luci della ribalta per il classe ‘91 che sta facendo sognare la terza squadra di Verona anche se i voli pindarici sono rimandati a dopo la salvezza.