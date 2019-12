© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

La Viterbese guarda in casa delle romane – Roma e Lazio – per rinforzarsi nel mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Cuorigialloblu.com il club laziale avrebbe messo nel mirino due terzini, uno giallorosso e uno biancoceleste, per rinforzare il reparto arretrato: si tratta di Moustapha Seck, classe ‘96, e di Tiago Casasola, classe ‘95, che finora non hanno trovato spazio rispettivamente con Roma e Lazio. Sempre da quest’ultima squadra la Viterbese avrebbe messo nel mirino anche il centrocampista Joseph Minala, classe ‘96, anche lui fuori dai piani del tecnico Inzaghi.