Laaribi lascia il Rende: "Lo porterò sempre nel cuore"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Mohamed Laaribi lascia il Rende. Il centrocampista, al termine di una stagione tra alti e bassi, ha deciso di chiudere l'esperienza in biancorosso. Il giocatore è intervenuto così sulle colonne del Quotidiano del Sud: "La stagione passata personalmente non è stata una delle più gloriose, ma allo stesso tempo non è tutto da buttare. Molte cose mi son servite per crescere ancora di più e capire che nulla è sempre scontato. A livello di squadra è stata una serie altalenante di momenti belli e brutti ma insieme ai miei compagni abbiamo espresso molto dal punto di vista del gioco. Non so cosa non abbia funzionato per entrare a far parte del “giocattolo” che aveva assemblato Modesto, magari non avevo le caratteristiche di cui aveva bisogno o magari per demeriti miei, però quelle poche volte che sono stato chiamato in causa ho sempre cercato di esprimermi al meglio dando il massimo. Il rapporto col mister non penso sia mai stato incrinato. Ci sono stati degli alti e dei bassi ma il rispetto massimo da parte di tutti e due c’è sempre stato. Avevamo il solito rapporto tra giocatore e allenatore. Lui giustamente faceva le scelte che più riteneva opportune. Di certo non sono felicissimo perché ho giocato poco, ma lo stimo molto e lo rispetto perché lo reputo un grande allenatore con delle idee molto importanti e gli auguro di raggiungere grandi traguardi".

"E' giunto il momento di divedere le strade. Ringrazio le persone che hanno creduto in me dandomi la chance di confrontarmi nel professionismo. È una società e città che porterò nel cuore perché mi ha fatto vivere momenti che ricorderò, ma penso sia il momento di mettermi alla prova e rimettermi in gioco in una nuova squadra con nuovi stimoli".