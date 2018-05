L’esordio da applausi, le etichette e la continuità: Alastra riparte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

14 febbraio 2016: San Valentino di due anni fa. Una data speciale per molti innamorati, ma anche per Fabrizio Alastra, all’epoca 19enne portiere del Palermo, all’esordio in Serie A. Contro il Torino, per l’infortunio di Sorrentino. Con parate da grande promessa. Una giornata da incorniciare, diventata forse troppo pesante per il futuro. Nell’Italia che cerca sempre il nuovo Buffon, come se potesse mai davvero arrivare, le etichette alle volte sembrano diventare macigni.

Due anni dopo, le cose sono un po’ cambiate. L’avventura col Benevento non è andata benissimo, a Matera ha trovato continuità e a Prato l’ha ribadita. Anche in una stagione difficile per i toscani, che torneranno in Serie D dopo 41 anni. Un percorso che Alastra, una delle poche note liete per i lanieri, non seguirà. È di proprietà del Palermo, che insegue la Serie A e valuterà il da farsi. È monitorato in tutto le serie del nostro calcio, conosciuto è stimato anche da dirigenti di alto livello. E l’esordio in Serie A sembra lontanissimo, ma il ritorno può essere vicino.