Lane Virtus Vicenza: ecco il possibile progetto di Rosso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'offerta di Renzo Rosso per l'acquisto del Vicenza è stata consegnata, domani ci sarà l'apertura delle buste, ma le prime indiscrezioni di quello che sarà il futuro sia del club biancorosso che del Bassano, altra società dei signori Diesel, iniziano a emergere. Secondo quanto riferisce trivenetogoal.com, Rosso trasferirebbe il titolo sportivo e l’intera struttura del Bassano a Vicenza, cambiando la denominazione sociale, probabilmente in Lane Virtus Vicenza, e giocando al "Menti" le gare casalinghe della stagione ventura.

Non solo, stando a quanto riferisce il portale, saranno licenziati tutti gli attuali dipendenti del Vicenza, e si andrebbe alla rescissione di tutti i contratti pluriennali dei giocatori della rosa vicentina, senza il rinnovo per quelli in scadenza.