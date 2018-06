Lazio, ag. Germoni: "Grande interesse del Lecce, c'è nostro ok"

© foto di Federico Gaetano

Lecce in pressing per arrivare a Luca Germoni, ai microfoni di tuttocalciopuglia.com ne ha parlato il suo agente, Danilo Caravello: "C'è grande interesse da parte del Lecce. Tra le parti c'è stima reciproca, Liverani ha già lavorato con Germoni, mentre Coppola nel suo ultimo anno da giocatore è stato suo compagno di squadra a Terni. La società salentina aveva già messo gli occhi su di lui già dallo scorso anno, si tratta perciò di un interesse che si sposa perfettamente con la situazione che si sta presentando all'orizzonte. Noi abbiamo dato il nostro ok per avviare la trattativa, Lecce è una piazza gradita a prescindere dalla presenza di Liverani. Mi auguro che tutto si possa concludere in tempi brevi e che il ragazzo possa lavorare con la squadra già dal primo giorno di ritiro".