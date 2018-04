Lecce, è qui la festa! Compleanno da sogno per Liverani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Padova e Livorno, anche il Lecce torna in serie B. Alla squadra salentina basta una rete di Armellino contro la Paganese per conquistare la matematica promozione in serie B dopo ben sei stagioni nella terza serie italiana. Una promozione tutto sommato meritata da parte della squadra di Liverani, che soprattutto nella prima parte del campionato aveva fatto terra bruciata sul suo cammino. Decisamente diverso il cammino nel girone di ritorno, ma i giallorossi sono comunque riusciti a mantenere la vetta ed a conquistare la promozione in serie B. Grande festa ieri al "Via del Mare", vestito a festa per l'occasione con oltre 18mila tifosi in delirio.

Primo successo da allenatore per Fabio Liverani, che ha festeggiato il compleanno nella miglior maniera possibile: "Festeggiare il compleanno con la promozione in Serie B è un sogno. È stata una giornata fantastica, era il nostro obiettivo quello di riportare una città del genere in un campionato importante. La mia non è la squadra più bella, ma sicuramente la più forte e quella col gruppo più forte. Tifoseria? Non c’è paragone, merita grandi palcoscenici. I tifosi sono un valore aggiunto, ma in campo vanno i calciatori e questi hanno fatto qualcosa di straordinario”.