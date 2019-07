© foto di Federico Gaetano

Tra gli elementi che sembrano ormai essere in uscita dal Lecce, c'è l'attaccante Andrea Saraniti. Ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato Giuseppe Piraino, agente del classe '88:

"Stiamo valutando assieme al Lecce la migliore soluzione per il calciatore. Ha mercato soprattutto in Serie C, credo in settimana si possa arrivare a una conclusione".