Lecce, aumentata la capienza del 'Via del Mare' per il match promozione

E' la settimana più lunga per il Lecce, quella che potrebbe sancire la promozione in Serie B. I salentini proseguono il lavoro di preparazione in vista della gara casalinga di domenica contro la Paganese. Ieri doppio allenamento al Via del Mare, nel corso del quale Liverani ha impegnato i giocatori in un lavoro atletico, tattico e partitelle. Buone notizie per il tecnico giallorosso che ha potuto lavorare con la rosa al gran completo, fatta eccezione per il lungodegente Riccardi. Oggi pomeriggio si torna al Via del Mare per una seduta a porte chiuse. Intanto la Commissione Provinciale di Vigilanza ha aumentato la capienza dello stadio, portandola a 23.010 posti. Gli ulteriori posti disponibili sono 1.500 in Tribuna Centrale Inferiore e 1.500 in Tribuna Est Inferiore.