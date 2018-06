Lecce, contatto per Palombi: ipotesi prestito

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

E' Simone Palombi il nome nuovo per l'attacco del Lecce. L'attaccante della Lazio, reduce dall'esperienza in prestito alla Salernitana, potrebbe essere girato nuovamente in Serie B. Secondo le informazioni raccolte da TuttoC.com tra le società interessate c'è anche la formazione salentina. A caldeggiare l'operazione il tecnico Liverani, che ha allenato il giocatore due stagioni fa alla Ternana.