© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Il pareggio interno contro il Siracusa, con conseguente avvicinamento del Trapani e probabilmente del Catania, ha scatenato l'ira dei tifosi del Lecce che stanno vedendo la propria squadra colare a picco e dilapidare un vantaggio cospicuo nella lotta per la promozione diretta in Serie B. Come rivela Sololecce.it fuori dal Via del Mare circa 200 tifosi giallorossi stanno attendendo la squadra e i dirigenti contestandoli, all'interno dello stadio invece è in corso una riunione fra dirigenza, tecnico e i capitani Lepore e Cosenza.