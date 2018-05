Lecce, Costa Ferreira: "Voglio restare qui e giocare la B in giallorosso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il fantasista del Lecce Pedro Costa Ferreira ha parlato a Tuttocalciopuglia.com per commentare la promozione in Serie B dei salentini facendo un punto anche sulla propria stagione: “Personalmente all’inizio è stata un’annata molto complicata, ma fa gennaio in poi mi sono ripreso fisicamente e ho dato una mano alla squadra per la vittoria finale. In una piazza come questa si parte sempre per vincere il campionato e quindi si pensa sempre che sia l'anno giusto. Il pareggio con l’Andria e la sconfitta contro la Casertana ci hanno buttato un po' giù mentalmente, però siamo stati bravi a ripartire dopo il ritiro a Roma e dopodiché abbiamo fatto il filotto di vittorie che ci ha permesso di salire di categoria. - continua il portoghese – Futuro? Il mio obiettivo è quello di restare qui. Fare la Serie B a Lecce sarebbe un bel trampolino di lancio e far bene qui apre tante altre porte. Questa è una piazza prestigiosa e che dà grande visibilità”.