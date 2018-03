Lecce, Di Matteo: "Matera forte nell'uno contro uno. Serve attenzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal sito del Lecce arrivano le parole in conferenza stampa di Luca Di Matteo, laterale classe 1988, in vista del match contro il Matera: “Dopo la gara con il Siracusa ho avuto qualche piccolo problema a livello fisico, poi ho impiegato un po’ a riprendere la condizione, ma ora sto bene, fermo restando che posso dare di più. Arrivati a questo punto della stagione quello che conta è esclusivamente il gruppo ed i risultati. Giocheranno un ruolo fondamentale in questo rush finale la compattezza del gruppo e la continuità dei risultati. Matera? Ci aspetta una gara ostica, loro sono una squadra forte soprattutto in avanti, dove dispongono di bravi giocatori nell’uno contro uno. Con il mister curiamo ogni singolo dettaglio, lui ci sprona sempre a prestare la massima attenzione".