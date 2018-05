Lecce, Di Piazza: "Il ritiro di Roma decisivo per la B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se penso ad una svolta di questo campionato penso alla settimana di ritiro a Roma. In quei giorni ci siamo fatti tante domande e dati delle risposte. Abbiamo riacquisito certezze sulla nostra forza e nella trasferta di Reggio Calabria siamo ripartiti con forza. Il ricordo che porterò dietro di questa splendida annata è il Via del Mare strapieno nella gara con la Paganese e dopo quella vittoria vedere Lecce tutta giallorossa. E’ un ricordo non bello, di più". Così Matteo Di Piazza, attaccante del Lecce, ha analizzato ai microfoni ufficiali salentini i momenti decisivi dell'annata dei pugliesi, approdati in cadetteria dopo aver vinto il Girone C di Serie C.