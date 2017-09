Lecce, Dubickas: "Felice di essere qui. Spero di imparare tanto"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il neo attaccante del Lecce Edgaras Dubickas, classe '98, ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in Salento: “Sono molto contento di essere qui, in una grande squadra con grandi ambizioni. Il mio desiderio è quello di migliorare e imparare dai miei compagni di squadra con maggiore esperienza. - continua il lituano come riporta Salentosport.net - Sono un attaccante esterno posso giocare sia a destra che a sinistra, mi piace giocare palla a terra e in velocità”.