Lecce, Dubickas: "Voglio la Serie B, ma sogno i Citizens"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una delle sorprese di questo Lecce. Parliamo del centrocampista offensivo Edgaras Dubickas. Il giovane lituano classe '98 si è raccontato a gianlucadimarzio.com. Ecco uno stralcio delle sue parole: "Sono arrivato qui convinto di potermi giocare le mie carte. Eppure, sin dal primo momento, la concorrenza non è mai mancata. Ho avuto paura che fossimo diventati troppi. Invece, proprio negli ultimi mesi, Liverani mi ha lasciato più spazio. Il mister ci tiene davvero tanto, è un perfezionista. Non tarderà ad arrivare ad alti livelli. Mio futuro? Di strada ne devo fare! Ora pensiamo alla promozione, l’anno prossimo si vedrà. Magari mi farebbe bene un altro anno di C, per trovare più spazio e fare un po’ di esperienza. Mi ispiro a Neymar, da bambino giocavo anche io più largo, sulla fascia come lui. Un giorno, sogno di arrivare in Premier League, magari nel Manchester City. Primo gol in campionato contro l'Akragas? Gli avversari stavano spingendo sempre di più, in diverse occasioni si erano resi pericolosi. Serviva chiudere la partita e... che dire, sono contento di averlo fatto io".