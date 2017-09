Lecce, Gambardella: "Spero di poter imparare e crescere qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino classe '98 Giulio Gambardella ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo al Lecce: “Tutti i compagni hanno facilitato il mio inserimento, so di trovarmi in una grande società con una grande storia e ho la fortuna di potermi allenare tutti i giorni con dei compagni di squadra molto forti. - continua il difensore come riporta Salentosport.net - Spero di poter imparare molto da loro e migliorare sia tecnicamente sia tatticamente. La concorrenza non mi spaventa, anzi è un'opportunità per crescere”.