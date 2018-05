Lecce, i salentini pensano già alla B: idea Maietta per la difesa

Fonte: TuttoC.com

Il Lecce è alla ricerca di uomini di comprovata esperienza in vista dell'ormai prossima annata in Serie B. Il sodalizio giallorosso, così come riportato da sololecce, potrebbe offrire un biennale al difensore Domenico Maietta. Il centrale classe '82, durante questa stagione ha vestito la maglia dell'Empoli.