Lecce, idea Iemmello per il ritorno in Serie B

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lecce tenterà in tutti i modi di regalare a mister Fabio Liverani, un pezzo da novanta per il reparto avanzato, in vista del prossimo campionato in Serie B. E' questo quanto emerso nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, uno dei sogni per il reparto avanzato sarebbe Pietro Iemmello (in foto). La punta classe '92, attualmente in forza al Benevento in massima serie, piace tantissimo alla società giallorossa. Difficile ad ora pensare ad un suo trasferimento in Salento, anche se le strade del calciomercato sono sempre infinite.