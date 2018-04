Lecce, ieri lunga riunione tecnica dopo il Siracusa

© foto di Federico De Luca

Il pareggio contro il Siracusa non è andato giù ai tifosi del Lecce che ieri pomeriggio, persino dopo un'ora dal termine del confronto, sono rimasti assiepati - circa 200 persone - fuori dal "Via del Mare", in attesa che qualcuno uscisse dallo stadio.

Ma, come riferisce sololecce.it, all'interno era in corso una riunione tecnica tra mister Fabio Liverani, il DS Mauro Meluso e il presidente Saverio Sticchi Damiani, unitamente a Checco Lepore e Francesco Cosenza in rappresentanza della squadra. Al momento non sono però filtrate indiscrezioni.