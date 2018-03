Lecce, il ds Meluso: "Siamo delusi. Ora dobbiamo pensare solo a noi"

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Mauro Meluso, DS del Lecce, ha parlato al termine della partita persa contro la Casertana. Queste le dichiarazioni riprese da TuttoC: “Parlo io oggi per commentare lasciando sereni i ragazzi che non parleranno. Dobbiamo concentrarci su di noi e trovare gli stimoli giusti per il futuro. Siamo artefici del nostro destino: la società cercherà di far tornare tutti nello spirito giusto. Oggi purtroppo abbiamo spento la luce, sono molto deluso ma devo dire che la possibilità resta intatta. Non guardo più in casa di altri, da adesso in avanti penseremo a noi. Abbiamo la possibilità di andare in B pensando solo a casa nostra. La tifoseria oggi ci ha incitato e spronato a fine gara di cacciare fuori gli attributi”.