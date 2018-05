Lecce, l'ex Giacomazzi: "Tanti sacrifici del club, B grande soddisfazione"

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Guillermo Giacomazzi, storica bandiera del Lecce, in un'intervista rilasciata a Zonacalcio.net ha parlato della promozione in Serie B dei salentini: “La dirigenza ha fatto tantissimi sacrifici per costruire una squadra all’altezza, la più forte del campionato. Purtroppo sappiamo i costi della Serie C, è stata una grande soddisfazione societaria. Dal punto di vista gestionale questa dirigenza è sempre stata presente, mantenendo un certo equilibrio. Nei momenti negativi sono stati molto bravi. Via del Mare? E’ stata un’arma in più contro la Paganese come sempre, ha una media spettatori imbarazzante per queste categorie. Questo pubblico ti dà un’energia particolare", ha detto.