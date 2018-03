Lecce, Liverani: "Caturano out. Col Matera sarà gara intensa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa in casa Lecce con protagonista il tecnico dei Salentini Fabio Liverani. L'allenatore ex Ternana ha analizzato il match di domani contro il Matera: “Non fa parte dei convocati Caturano, che nella gara con l’Akragas ha preso una botta al ginocchio, per il resto stanno tutti bene. Siamo pronti per la gara di domani, affronteremo una bella squadra e sarà un bel banco di prova. Le due gara che abbiamo disputato con il Matera, in campionato ed in coppa, sono state delle partite intense e di qualità. Credo che sarà così anche domani. Loro dispongono nel reparto avanzato di giocatori di qualità, bravi nell’uno contro uno e noi dovremo essere bravi a lavorare di reparto. Dopo il mercato di gennaio dispongono di una rosa ampia, sia per quantità che per qualità, e mi porto sempre un paio di dubbi sullo schieramento iniziale.”