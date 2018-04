Lecce, Liverani: "Che sogno la festa promozione per il mio compleanno"

Fabio Liverani, allenatore del Lecce che ha ottenuto quest'oggi la promozione in Serie B vincendo contro la Paganese, ha così parlato al termine della gara: "Festeggiare il compleanno con la promozione in Serie B è un sogno. Oggi è stata una giornata fantastica, era il nostro obiettivo quello di riportare una città del genere in un campionato importante. La mia non è la squadra più bella, ma sicuramente la più forte e quella col gruppo più forte. Tifoseria? Non c’è paragone, merita grandi palcoscenici. I tifosi sono un valore aggiunto, ma in campo vanno i calciatori e questi hanno fatto qualcosa di straordinario. la rinascita, l’avvio di una nuova carriera: è il mio primo trionfo, è una vittoria che resterà sempre dentro di me. Anche da calciatore ho sempre messo la faccia, anche nei momenti negativi: questo mi ha aiutato molto”, le dichiarazioni riprese da TuttoCalcioPuglia.