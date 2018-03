Lecce, Liverani: "Cinque gare ad alto coefficiente di difficoltà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Lecce, in vista dell'ostico match contro il Siracusa, ha parlato mister Fabio Liverani. Queste le sue parole così come riportato dal sito ufficiale del club salentino: "Da qui alla fine il coefficiente di difficoltà delle gare da disputare è alto. Ci attendono cinque partite tutte difficili, le affrontiamo una alla volta, iniziando a fare il massimo domani con il Siracusa. Per mio modo d’essere ho grande equilibrio e serenità, a prescindere dai vari momenti. Non abbiamo sfruttato le occasioni per poter allungare il distacco dalle inseguitrici e la nostra squadra ha sempre fatto bene quando è stata sotto pressione e sarà così anche domani. Il Siracusa è una squadra che gioca bene, copre altrettanto bene il campo disponendo di giocatori di buona qualità ed esperti, ma noi ci metteremo tutto il furore agonistico per portare a casa questa partita, non potendoci più permettere passi falsi".