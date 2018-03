Lecce, Liverani: "Domani gara tosta: il terreno di gioco non ci aiuterà"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Fabio Liverani, allenatore del Lecce capolista nel gruppo C di Serie C, ha introdotto la sfida di domani contro il Cosenza nella consueta conferenza stampa del pre-partita: “Domani sarà una gara tosta, contro una squadra organizzata e che concede poco. Abbiamo affrontato il Cosenza già due volte, in campionato ed in Coppa, e sono state due partite difficili, poco spettacolari ma molto tattiche. Ho visto la gara di Coppa del Cosenza ed ho visto che il terreno di gioco non aiuta molto. Dobbiamo essere preparati per questo tipo di partite e adeguarci fin da subito. In questo momento del torneo i punti sono più importanti, in quanto il tempo per rimediare ad eventuali passi falsi è minore", le dichiarazioni riprese da TuttoC.