Lecce, Liverani mastica amaro: "Sono due punti persi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato dopo il pari interno contro la Fidelis Andria masticando amaro per quello che poteva essere: "Abbiamo fatto una buona gara andando in vantaggio, ma poi c'è stato un errore individuale su un angolo e abbiamo subito un gol, nella ripresa loro hanno pareggiato e noi non siamo riusciti a reagire e tornare in vantaggio. - spiega l'allenatore come riporta Sololecce.it - Per come è andata sono stati due punti persi, dispiace perché avevamo in mano la partita. Non c’è comunque alcun rammarico".