Lecce, Liverani: "Oggi ci manca qualcosa: secondo rigore nettissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della gara pareggiata a reti bianche con il Matera ha così parlato Fabio Liverani, allenatore del Lecce: "Sono felice della prestazione della squadra. Il secondo rigore era nettissimo, perché la palla era in gioco: oggi credo che ci manchi qualcosa. Leggo interviste di altri allenatori che fatico a capire. Allenatori di altre squadre che chiamano la designazione per la propria squadra. Questa squadra è forte nella totalità. In campionato si soffre, si vince, si pareggia. Questo percorso è ottimo, non è eccezionale perché non siamo ancora all'obiettivo. Siamo una squadra forte, umile e oggi ne esco molto sereno. Secondo posto? Mi fa paura quello che c'è attorno a noi, non le altre squadre. Ho rispetto di Catania e Trapani ma penso solo al Lecce", le parole riprese da TuttoCalcioPuglia.