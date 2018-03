Lecce, Liverani: "Prova di cuore, meritavamo la vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha commentato così il mezzo passo falso interno contro il Siracusa, come riportato da Pianetalecce: “Siamo partiti abbastanza bene sbloccando il risultato, su una disattenzione abbiamo preso il pareggio e la squadra è andata in difficoltà nella gestione della palla. Oggi le occasioni sono state tante, c’è amarezza per il risultato. Ho contato almeno 4-5 occasioni nell’area piccola. Per la partita fatta meritavamo la vittoria. I cambi? Costa Ferreira era stanco, Di Piazza aveva un po’ di crampi. Armellino non era in grande condizione, l’ho visto un po’ in sofferenza e credo che facesse fatica, ho pensato di mettere un po’ di freschezza. I calci di rigore? Preferisco non commentarli, non mi sono mai attaccato all’alibi dei direttori di gara e non lo faccio nemmeno oggi che non è arrivato il risultato. Preferisco concentrarmi sulla prestazione dei ragazzi che è stata di cuore e di qualità, purtroppo non metterla dentro ci costa tanto. Alla squadra non rimprovero nulla, solo il gol del pareggio che non va preso così con superficialità. Ora ci si deve rialzare, abbiamo avuto le possibilità di rimanere artefici del nostro destino, oggi non lo siamo più ma dobbiamo fare comunque il massimo, se siamo bravi lo dobbiamo dimostrare. Oggi non me la sento di contestare la qualità e la voglia che hanno messo in campo i ragazzi. Fino al goal la squadra ha giocato bene, appena preso l’1-1 siamo andati in difficoltà, ci è mancata la lucidità e abbiamo faticato nella gestione. La testa si deve liberare, vediamo se dalla prossima giocando a rincorrere cambierà qualcosa. L’aggressione al giocatore del Siracusa? Sono cose che faccio fatica a commentare. Non posso dare un giudizio su una cosa che non ho né visto né sentito, se il loro allenatore ha visto una cosa del genere avrebbe dovuto denunciare subito".