Lecce, Liverani sul futuro: "Il mio percorso è giusto che sia qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Liverani, dopo aver conquistato la promozione in Serie B con il Lecce, ha parlato attraverso le colonne di Tuttosport. Sull'esperienza salentina ha dichiarato: "Un anno fa con la Ternana non c'era neanche il tempo di ragionare. Subentrai a 13 giornate dalla fine, facemmo 26 punti e ci salvammo in B senza passare dai playout, tenendo in vita la società. A Lecce però è stato più difficile anche se ho avuto più tempo. Da subentrato ho trovato una squadra già fatta, ho dovuto lavorare sull'amalgama e sul cambio modulo. Siamo saliti in B facendo il record di risultati utili di fila e con un solo KO. Il futuro? Il mio percorso è giusto che sia qui. Con la promozione il contratto si rinnova automaticamente per un altro anno. Nei prossimi giorni mi vedrò con la società; c'è grande sintonia, non ho nessun problema a ripartire da qui".