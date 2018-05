Lecce, Marino: "La festa dimostra che meritiamo grandi palcoscenici"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

A Canale85 ha parlato il difensore del Lecce, Antonio Marino. Queste le sue parole: "Ci siamo tolti una bella soddisfazione, abbiamo il miglior punteggio e la miglior difesa di tutti i tre gironi. All’inizio del campionato mi sono portato dietro qualche problema fisico dopo l’infortunio dello scorso anno, da gennaio ho avuto la continuità che mi ha permesso di rendere al meglio. È stata una bella emozione, il giro in pullman è stata una cosa incredibile, sarebbe stato bello scendere ma non so se poi tornavamo a casa. Con Di Piazza verso le 4 abbiamo cercato in giro qualcuno ma non c’era più nessuno (ride, ndr), la notte non ho dormito. La festa promozione è stata la dimostrazione che Lecce non ha niente a che fare con la Serie C e forse neanche con la Serie B, merita altri palcoscenici. La consapevolezza di farcela c’è stata sempre", si legge su TuttoC.com.