Lecce, marzo decisivo per la B: 5 gare in 21 giorni

Marzo potrebbe essere il mese decisivo per il Lecce nella corsa alla Serie B. I salentini giocheranno ben cinque gare in 21 giorni, un vero tour de force, che potrebbero risultare decisive per la promozione. “Nel mese di marzo, in cui giocheremo tante partite ravvicinate e il gruppo farà la differenza. Vale per noi e vale anche per le nostre rivali. Chi avrà il gruppo più stimolato, più nella testa, più nella partita, più nell’obiettivo comune prevarrà sugli avversari. - spiega il tecnico Fabio Liverani al Quotidiano di Puglia - Non mi stancherò mai di ripeterlo. Noi, oltre alla alta qualità degli elementi, abbiamo un gruppo forte e ci sarà spazio per tutti e tutti potranno essere importanti per quello che è l’obiettivo. Durante la settimana bisognerà lavorare con serenità, con calma e poi dare tutto durante la partita”.