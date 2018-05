Lecce, Quotidiano di Puglia: "Piace La Mantia, Perucchini resta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È già tempo di mercato in casa Lecce, dopo aver festeggiato la promozione in Serie B. Il Quotidiano di Puglia scrive che la Società pugliese strizza l'occhio a La Mantia, attaccante della Virtus Entella che rappresenta un vecchio pupillo del ds Meluso. Verso l'accordo con il Bologna per la permanenza nel Salento del portiere Perucchini.