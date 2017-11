Lecce, Riccardi: "Dedico a tutti i nostri tifosi il mio gol"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Ai microfoni di Canale 85 il difensore del Lecce Davide Riccardi parla così dopo il successo sulla Casertana: "Vogliamo vincere e fare tanti punti, questa sera abbiamo vinto per fortuna, anche se abbiamo rischiato proprio nel finale. Il nostro è un grande gruppo, gli errori possono capitare a tutti, come è successo anche a me ad Andria, può succedere anche a Torromino, l'importante e rincuorarsi l'un l'altro e ripartire nel momento in cui si sbaglia. Dedico a tutti i nostri tifosi il mio gol, a chi c'era oggi allo stadio e a chi non poteva esserci, ma era vicino col cuore."