Lecce, ritorno di fiamma per Chiaretti

© foto di Federico Gaetano

Dopo averlo inseguito a lungo a gennaio il Lecce potrebbe tornare nuovamente su Lucas Chiaretti per rinforzare la rosa in vista della Serie B appena conquistata. Il club salentino, come riporta Tuttocalciopuglia.com, avrebbe infatti rimesso nel mirino il fantasista brasiliano del Cittadella autore di tre reti in questa stagione.