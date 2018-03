Lecce, Saraniti dopo la rete: "Sollevato vedendo il guardalinee"

© foto di Giuseppe Scialla

L'attaccante del Lecce Andrea Saraniti, match winner della sfida contro il Cosenza nella serata di ieri, torna sul gol segnato che ha suscitato numerose proteste: “Ho sentito di stopparla e calciare in porta perché ero in buona posizione, molto centrale, poi mi sono voltato verso l'assistente e vedendo che indicava il centrocampo mi sono sentito molto meglio. È stata una bella sensazione perché questo gol ha portato punti importanti, la gioia è durata parecchio, non capivo più nulla. - conclude Saraniti come riporta Tuttocalciopuglia.it - Voglio dedicarlo ai tifosi che ci hanno seguito in massa nonostante si giocasse di lunedì e a mio padre visto che era la sua festa