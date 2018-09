Lecce, Scavone: "Stiamo crescendo partita dopo partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le dichiarazione del centrocampista Manuel Scavone al termine della partita del suo Lecce contro il Cittadella: “Oggi abbiamo giocato contro una buonissima squadra che negli ultimi anni ha fatto i playoff, va dato merito a loro per aver fatto un’ottima partita. Credo che oggi il Lecce ha saputo soffrire da squadra, abbiamo lavorato molto sulle ripartenze, l’avremmo potuta chiudere con Palombi. Stiamo diventando squadra, quello di oggi è un ottimo punto. Sul loro gol, la stanchezza si è fatta sentire. Ci è mancato un pizzico di malizia perché in aria non possiamo subire una sponda sugli sviluppi di una palla da fermo. La analizzeremo con il mister e cercheremo di migliorare anche su questo. Questa è la terza partita in una settimana, abbiamo fatto un percorso in crescendo e vedo il bicchiere mezzo pieno. Sta noi ora continuare a crescere ed imparare dagli errori", ripirta Tuttocalciopuglia.com