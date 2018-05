Lecce, Sticchi Damiani: "Supercoppa sarà banco di prova per la B"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Sololecce.it in vista della Supercoppa di Lega Pro: “Ora arriva un antipasto della prossima serie B come la Supercoppa. Servirà avere la stessa cura e attenzione che abbiamo avuto in campionato anche per calarci in una nuova realtà. Abbiamo una settimana di tempo per caricare le energie nuovamente, - conclude il numero uno salentino - poi affronteremo Livorno e Padova con la consapevolezza che sarà già un banco di prova per misurarci".