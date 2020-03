Lecco, Capogna: "Cambierà il mondo dopo questa crisi: al calcio per ora non ci penso"

vedi letture

Sulle colonne de La Provincia di Lecco, è intervenuto l'attaccante del Lecco Riccardo Capogna, che ha parlato di come sta vivendo questo momento: "Cambierà il mondo dopo questa crisi. Si cerca di inventarsi le cose, di riscoprire passatempi che avevi dimenticato, faccende che non fai da anni. Cerco di fare più cose possibili in casa. Mi alzo intorno alle 8 e poi, fortunatamente, la giornata con i bambini ti passa in fretta. Sinceramente non sto pensando nemmeno al calcio. Sto sperando che possa passare questo momento per tutte le persone che stanno morendo".