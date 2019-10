© foto di Alfonso Miranda

Nel nuovo corso del Lecco, con Gaetano D’Agostino in panchina, non ci sarà spazio per tutti i giocatori attualmente tesserati visto che l’allenatore vuole al massimo 24 giocatori in rosa. Secondo LeccoChannelNews.it a farne le spese saranno i difensori Lorenzo Carboni e Mattia Alborghetti che sono stati messi fuori dal progetto dalla società, mentre il centravanti Riccardo Capogna sarà reinserito in gruppo.