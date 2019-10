© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Secondo quanto riferiscono i colleghi di Tuttoc.com il Lecco dopo l’esonero del tecnico Marco Gaburro e del direttore sportivo Mario Tesini avrebbe intenzione di ripartire da Gaetano D’Agostino in panchina. L’ex allenatore di Alessandria e Virtus Francavilla potrebbe trovare in Lombardia una sua vecchia conoscenza della stagione pugliese come Domenico Fracchiolla che potrebbe sedere sulla poltrona di ds.