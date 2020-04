Lecco, D'Agostino: "Ripartire in sicurezza. Ma l'80% dei club non può permettersi certi protocolli"

Il tecnico del Lecco Gaetano D'Agostino ai microfoni di Udinese Tv è tornato a parlare della situazione in Serie C e dei possibili fallimenti di molto società a causa della crisi provocata dall'emergenza Coronavirus: “Ragiono da allenatore e dico che in questo momento non c'è un modo per ripartire. Ancora oggi abbiamo più di 400 morti al giorno e la maggior parte in Lombardia, che è la ragione con più squadre che militano tra i professionisti. La parte economica è importante perché il calcio è la terza azienda in Italia però bisogna sempre tutelare giocatori e staff, il rientro in campo deve avvenire in completa sicurezza. Allo stato attuale, l'ottanta per cento delle società di Lega Pro non può permettersi un esborso economico per sostenere tutte le spese che i protocolli sanitari richiederebbero. - continua D'Agostino come riporta Tuttoc.com - Il problema è capire quante società sopravvivranno. I fallimenti e le mancate iscrizioni ci sono sempre state, però questa volta la situazione è diversa perché, senza giocare, non ci possono essere le valorizzazioni dei giovani su cui si reggono molti club e gli incassi al botteghino, già modesti per moltissime piazze, sono completamente azzerati se si gioca a porte chiuse”.