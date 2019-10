© foto di Alfonso Miranda

Intervistato da LeccoChannelNews il presidente del Lecco Paolo Di Nunno ha spiegato l’esonero del tecnico Gaburro arrivato nella giornata di ieri: “In questo momento non mi piace come sta giocando la squadra e ho dovuto fare una scelta. Mandare via dodici giocatori o esonerare loro tre (oltre a Gaburro sono stati allontanati anche Mario Tesini e Mauro Brambilla NdR). È stata una scelta fatta per una motivazione economica. - continua Di Nunno parlando poi del sostituto - Ci sono venti profili in lizza, ma in questo momento preferirei non averne nessun allenatore e nessuna squadra perché mi stanno dissanguando con l’acquisto di nuovi giocatori, che sono arrivati e arriveranno ancora".