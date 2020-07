Lecco, Giudici: "Dopo la salvezza, vogliamo regalare maggiori soddisfazioni ai tifosi"

Dopo la passata stagione in prestito, Luca Giudici è a tutti gli effetti un calciatore del Lecco. L'esterno ha parlato ai taccuini del sito ufficiale del club: "Ho iniziato a dare i primi calci al pallone in un campetto dell’oratorio di Imberido, ma il richiamo della maglia bluceleste è davvero troppo forte per essere ignorato. Per questo motivo anche quest’anno giocherò per la Calcio Lecco, la realtà più importante della nostra zona. Quanta voglia c'è di ricominciare? L’anno scorso quando mi è capitata l’occasione di venire a Lecco non ho avuto nessun dubbio e anche quest’anno voglio continuare la mia carriera da giocatore qui. Dopo la salvezza ottenuta, io e miei compagni vogliamo regalare maggiori soddisfazioni ai tifosi. Il ruolo? L'importante non è il ruolo ma dare il massimo contributo in campo e lottare per questa maglia. Il mister conosce benissimo le mie qualità di corsa e sa che posso adattarmi in qualsiasi posizione del campo. Cosa voglio da questa stagione? Dopo un anno di adattamento spero di dare un maggiore contributo in campo per la squadra. Non vedo l’ora che il Rigamonti-Ceppi torni a riempirsi perché giocare con il supporto dei nostri tifosi è un qualcosa di veramente indescrivibile".