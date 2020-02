vedi letture

Lecco, ko con gol fantasma. Il Dg: "Gara decisa dall'errore della terna arbitrale"

Una domenica movimentata quella vissuta dal Lecco, che ieri è caduto al "Moccagatta" per 2-1 contro l'Alessandria. Non senza polemiche, per un episodio dubbio che riguarda il primo gol dei grigi: al 9' del primo tempo, infatti, arriva il gol locale con Cosenza, che dagli sviluppi di un corner, scaglia la sfera verso la porta, dove Livieri, con il corpo sulla linea e la braccia leggermente protese in avanti, para centralmente e tenta di far ripartire in immediato l'azione. Con l’arbitro, il sig. Luca Zucchetti di Foligno, che però ferma tutto e indica il centrocampo, di fatto dando il gol all'Alessandria, con le conseguenti polemiche da parte della formazione ospite (come testimonia la foto sotto).

Scelta, quella del direttore di gara, che il Dg nerazzurro Angelo Maiolo, durante un’intervista a TeleUnica, ha così commentato: “Siamo amareggiati e delusi in quanto la gara è stata da subito compromessa, a causa di una decisione errata della terna arbitrale arrivata al 9’ minuto del primo tempo. Ero in panchina e tutti noi siamo rimasti basiti e sconcertati dopo la convalida del gol. Stiamo lottando per la salvezza e quindi ogni episodio diventa di vitale importanza. Per questo ci auguriamo che certi episodi non accadano più”.