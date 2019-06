© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Giancarlo Lisai, classe ’89, ha espresso la sua soddisfazione per aver rinnovato il contratto con il club bluceleste anche per la prossima stagione. «Sono felice di rimanere a Lecco e ringrazio la Famiglia Di Nunno per la fiducia datami anche quest’anno in Serie C. Spero di potermi togliere ancora tante soddisfazioni insieme con i miei vecchi compagni e con i nuovi che arriveranno, la società, lo staff e i tifosi».