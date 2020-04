Lecco, Malgrati: "Far riprendere i campionati sarebbe una corsa contro il tempo"

vedi letture

Intervistato da Il Giornale di Lecco, il difensore del Lecco Andrea Malgradi ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus: “Il calcio mi manca, è la mia vera passione. Cerco di rimanere in forma e di tenere un po' di tono muscolare. Stare a casa è piacevole, ma non può diventare un'abitudine. perché la testa è al campo e alle partite. La mia speranza è quella di ricominciare, ma la decisione compete al Governo. Non sarebbe un problema per i giocatori tornare in campo, ma sarebbe una corsa contro il tempo: la maggioranza dei contratti in Serie C è annuale e occorrerebbe una deroga da parte della Lega. La Giana era la rivale più in condizione e noi avevamo morale, le poche volte che non abbiamo fatto punti ci abbiamo messo la grinta giusta. Forse solo a Monza non siamo stati compatti, ma è dura riacciuffare il risultato contro le corazzate. Il calendario sulla carta avrebbe offerto gare alla portata, ma sarebbe un altro campionato e persino il Como rischierebbe".