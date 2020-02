Lecco, Merli Sala: "Il Monza ci ha tagliato subito le gambe"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore del Lecco Ivan Merli Sala ha commentato così il match perso per 4-0 contro il Monza: “Sapevamo l'impegno che andavamo ad affrontare ma come ha detto il mister fa male - riporta TuttoC.com -, eravamo comunque venuti a fare punti, invece la partita si è messa subito in discesa per loro. Rimane l'amaro in bocca per i primi 2 gol subiti: dovevamo gestire meglio l'inizio partita, quei 2 gol ci hanno tagliato le gambe. Noi scarichi? Sapevamo la forza dell'avversario, ma avevamo preparato un certo tipo di partita, provando a fare punti e anche a vincere. Il presidente ci aveva chiesto un risultato positivo e i presupposti c'erano. Purtroppo il Monza trovava le geometrie e ci metteva in difficoltà: bisogna solo far loro i complimenti".