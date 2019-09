Lecco, si riflette sulla panchina di Gaburro. Idea D'Agostino

La sconfitta con la corazzata Monza è la quarta in cinque sconfitte per il Lecco. Il club lombardo, complici anche gli ultimi assestamenti dirigenziali, starebbe riflettendo su un possibile cambio in panchina. A rischio, quindi, ci sarebbe la posizione del tecnico Marco Gaburro. E, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il possibile sostituto potrebbe essere Gaetano D'Agostino, con Antonio Soda outsider. Il tutto mentre mercoledì si torna già in campo, con i lecchesi che andranno a far visita nel turno infrasettimanale alla Pergolettese.